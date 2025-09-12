Nuevo playón deportivo en barrio San Jorge

El intendente Gustavo Bastian inauguró un nuevo playón deportivo, una obra impulsada por su decisión política de seguir ampliando los espacios de encuentro, recreación y deporte para la comunidad.

El playón, ubicado junto a las Estaciones Saludables, sobre calle Rivadavia y Juan José Paso, cuenta con cancha de fútbol y básquet, consolidándose como un espacio recreativo para que niñas, niños, jóvenes y familias puedan disfrutar al aire libre.

Además, a través del área de Ambiente y del Concejo Deliberante, se realizaron tareas de parquización y se plantaron ejemplares de palo borracho junto a la promo 2025, sumando valor y cuidado al espacio público.

La inauguración contó con la participación del área de Deportes y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano; la Secretaría de Salud y Bienestar Social; el Honorable Concejo Deliberante de San José; y referentes del ejecutivo municipal, quienes acompañaron este nuevo paso en el fortalecimiento del espacio público y de la vida comunitaria en la ciudad.

