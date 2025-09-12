Secuestro de televisor para establecer su real propiedad

En la mañana de este viernes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, mientras realizaba tareas de prevención en la ciudad, observó a un sujeto en actitud sospechosa caminando por las inmediaciones de las calles Gouchon y Belgrano. El individuo portaba un objeto envuelto en una bolsa de nylon, que les llamó la atención.



Al notar la actitud inusual del sujeto, los uniformados procedieron a identificarlo, tratándose de un joven de 26 años, residente de esta localidad. Al inspeccionar el objeto que este llevaba consigo, constataron que se trataba de un televisor marca Sony de 40 pulgadas, junto con su cable de alimentación y un cable HDMI conectado. Al consultarle sobre la procedencia del aparato, el joven brindó versiones incoherentes respecto a cómo había obtenido el artefacto.

Ante tales circunstancias, los efectivos pusieron de inmediato la situación en conocimiento de la Fiscalía en turno, quien, una vez interiorizada, ordenó el traslado del individuo hacia la Sede Policial para su correcta identificación. Además, se dispuso el secuestro del televisor a fin de establecer su real procedencia y propiedad.

