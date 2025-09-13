Detenidos tras agresión y resistencia en Plaza Urquiza de San José

En horas de la madrugada de este sábado, personal policial de Comisaría San José fue comisionado a la zona de Plaza Urquiza, de esa localidad, a raíz de haber sido alertados sobre una pelea entre varios individuos.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que dos sujetos se encontraban agrediendo físicamente a otro, un individuo de 39 años de edad, quien se encontraba en el suelo. Al intervenir para tratar de apaciguar y detener la agresión, los presuntos atacantes arremetieron raudamente contra los uniformados intervinientes, negándose a deponer su actitud hostil y agresiva. Tras un forcejeo, fueron reducidos y aprehendidos en el lugar.

Anoticiada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el traslado de los agresores hacia Sede Policial, por el delito de Resistencia a la Autoridad y Lesiones, quedando ambos alojados a disposición de la misma.

