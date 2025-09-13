Intervención Policial tras riña y aprehensión de implicados en Colón

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 05:30 horas, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón fue comisionado a raíz de un llamado telefónico a la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia, alertando sobre una riña entre varias personas en la intersección de Avenida Quiróz y Lugones.

Al llegar al lugar, se constató la presencia de un ciudadano de 24 años tendido en el suelo con lesiones visibles en el rostro, acompañado por una mujer de 37 años, quien manifestó que su pareja había sido agredida por varios sujetos tras una discusión ocurrida momentos antes en un bar ubicado en la esquina de J. J. Paso y Mitre en esta localidad. Asimismo, aportó características físicas de los agresores y detalles del vehículo en el que se desplazaban.

El lesionado fue trasladado de inmediato al Hospital San Benjamín, donde posteriormente se informó que presentaba lesiones de carácter leve, entre ellas: hematomas en el labio superior, cortes en los dedos, contusiones en las manos, herida cortante en la frente y fisura en la muñeca derecha.

A partir de los datos aportados, se realizó una búsqueda en la zona, logrando localizar el vehículo en la intersección de calles San Martín y Díaz Vélez. Se trataba de un utilitario en cuyo interior se encontraban dos hombres y una mujer, quienes, tras ser identificados, fueron aprehendidos y trasladados a sede policial. El conductor arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia, por lo que se procedió al secuestro preventivo del rodado. Además, la Fiscalía en turno dispuso el formal secuestro de un stewers con manchas de sangre, un rebenque hallado en el interior del vehículo y un bloque de cemento, elementos de interés para la causa, quedando los aprehendidos alojados a disposición de la Fiscalía.

