Se llevó dos botellas de fernet sin pagar pero fue interceptado por agentes policiales

En horas de la tarde del jueves, alrededor de las 18:30 horas, personal del Comando Radioeléctrico, dependiente de Jefatura Departamental Colón, fue alertado sobre la presencia de un sujeto trasladando tres botellas de bebida alcohólica por Calle Leguizamón, en dirección a Bv. Ferrari.

Al arribar los móviles policiales, el individuo, al notar la presencia de los uniformados, emprendió la fuga a pie, adentrándose en una zona descampada con abundante vegetación. La persecución continuó hacia calle Cantón de Valais, donde finalmente fue interceptado y demorado en la intersección con Bv. Ferrari. Al momento de la identificación, ya no tenía en su poder las botellas que habría estado transportando.

Posteriormente, una comerciante local, propietaria de un Minimercado ubicado en la zona de Monteagudo y Urquiza, informó que un cliente habitual le indicó haber visto al mismo sujeto salir de su local con bebidas. Tras verificar el stock, constató la faltante de dos botellas de Fernet Branca de 450 ml.

Ante ello, se puso en conocimiento de todos los pormenores a la Fiscalía en turno, la cual dispuso el traslado del individuo a Sede Policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa que se investiga.

