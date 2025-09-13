Se realizaron los Juegos Interescolares Departamentales en San Salvador

Estudiantes de San Salvador y sus alrededores participaron en los Juegos Interescolares Departamentales, un evento organizado por el Centro de Educación Física (CEF) local, en el marco del Plan Educativo del Consejo General de Educación (CGE).

Durante dos días de competencias, los jóvenes de diferentes instituciones educativas compitieron en handball sub 14 (femenino y masculino) y vóley sub 16 (mixto). El objetivo principal de estos juegos fue fortalecer valores como el trabajo en equipo, el respeto y la sana convivencia a través del deporte.

Participaron estudiantes de las escuelas N° 1 Carlos Saavedra Lamas de General Campos, N° 4 Bicentenario de la Patria y N° 45 Felix Bourren Meyer de San Salvador, y el Colegio N° 237 El Luterano. La organización también agradeció a la Eecuela N° 155 José Hernández de Colonia La Perla, que no pudo participar debido a las condiciones climáticas.

Tras la etapa departamental, el Colegio El Luterano se clasificó en ambas ramas de handball sub 14, mientras que la escuela N° 1 de General Campos obtuvo su pase a la instancia zonal en vóley sub 16.

Estas jornadas deportivas no solo son una oportunidad para la integración entre los estudiantes, sino que también reflejan el compromiso del CGE con una formación integral que promueve el desarrollo académico, físico y social en la educación.

