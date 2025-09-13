Entre Ríos participó en el Parlamento Federal del Clima

Presidentes de las comisiones de Ambiente de las legislaturas provinciales se reunieron en Córdoba para la 2ª Sesión Ordinaria del Parlamento Federal del Clima. La vicegobernadora y presidenta del Senado de Entre Ríos, Alicia Aluani, participó en la actividad, acompañada por la senadora y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi.

La vicegobernadora y presidenta de la legislatura de Córdoba, Myrian Prunotto, dio la bienvenida y subrayó la importancia del trabajo conjunto: «Las bancas que ocupan en este evento representan a cada uno de los vecinos de las provincias y lo que se logre aquí será producto del trabajo en conjunto». Prunotto destacó que, aunque se pueda pensar distinto, es posible trabajar unidos cuando los objetivos están claros.

Al tomar la palabra, la vicegobernadora entrerriana Alicia Aluani calificó al evento como un «ámbito de diálogo y decisión». Sostuvo que el cambio climático es una «problemática en común que tenemos las provincias» y uno de los desafíos más importantes de la actualidad. Aluani enfatizó en la necesidad de profundizar estrategias de protección de reservas naturales y bosques nativos, así como de evitar la contaminación ambiental. Para ella, la mejor manera de avanzar es mediante la organización y la colaboración en proyectos que aporten políticas positivas.

Aluani concluyó que el Parlamento Federal del Clima es «una oportunidad para hacer crecer la Región Centro», permitiendo a las generaciones futuras heredar un futuro mejor. Aseguró que el Gobierno de Entre Ríos trabaja en distintos ejes para afrontar los desafíos climáticos. «Estamos convencidos que este trabajo lo vamos a llevar a cabo con responsabilidad, poniendo todo lo que tenemos: nuestra cultura y nuestra gente, recursos valiosos para tener una provincia y una región mucho más desarrollada y sostenible», afirmó.

El Parlamento Federal del Clima fue declarado de interés por el Senado de la Nación y las legislaturas de las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

www.discofm.com.ar