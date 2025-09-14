San José realizó una Jornada de Prevención del Suicidio en Plaza Urquiza

Este sábado 13 de septiembre se llevó a cabo en Plaza Urquiza una Jornada de Prevención del Suicidio, en el marco de la campaña “De esto SÍ se habla” impulsada por la Municipalidad de San José y la Mesa Intersectorial del programa municipal San José Te Cuida.

La actividad contó con talleres, juegos, stands informativos y propuestas artísticas, que invitaron a la comunidad a participar de manera activa y colectiva.

La prevención del suicidio es una tarea que requiere el compromiso de toda la sociedad. Por eso, se trabajó especialmente en la importancia de identificar los factores de riesgo (como el aislamiento, la falta de escucha o las situaciones de vulnerabilidad) y en fortalecer los factores protectores, tales como el acompañamiento, la comunicación, la integración comunitaria y la construcción de redes de apoyo.

Desde la Municipalidad de San José se promueve de forma constante la visibilización de esta problemática a través de campañas y acciones en distintos ámbitos, con el objetivo de generar conciencia, brindar herramientas y garantizar que cada persona sepa que no está sola.

Hablar, acompañar y compartir son pasos fundamentales para cuidar la salud mental y la vida.

