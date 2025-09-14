El SENASA local seguirá funcionando en dependencias municipales en Feliciano

Durante la semana, el Intendente de San José de Feliciano, Damián

Arévalo, mantuvo una reunión con el Médico Veterinario Ignacio Caropressi, quien es el el Coordinador Regional de Sanidad Animal y cuyas oficinas principales se encuentran, desde hace varios años, funcionando en las dependencias de la Subsecretaría de la Producción Municipal.

«Como asiduamente lo hacemos, consultamos al profesional sobre el estado de situación regional de la Sanidad Animal, en especial, sobre las tareas que cada organismo está realizando para fortalecer la vigilancia epidemiológica necesaria para detener el avance de la garrapata en estos días» manifestó al respecto Arévalo.

