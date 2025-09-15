Se contratará la construcción de los locales de comidas rápidas para el predio multieventos de Feliciano

Durante la mañana de este lunes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se reunó con el señor Pablo Arce, quien será contratado para la realización del proyecto de cantinas en el predio multieventos, de 27 m2 cada una.

Al respecto, Arévalo aseguró que «el reconocido metalúrgico de nuestra ciudad, trabajará asesorado por el equipo técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, de acuerdo al proyecto presentado».

«Dicha estrategia de inversión a largo plazo, tiende a promover nuestro carnaval, atrayendo con tiempo inclusive, a primeras marcas y por sobre todo garantizando un servicio a la altura que el espectador merece, teniendo en cuenta el gran éxito, no solo en el espectáculo sino en lo económico, como lo ha sido la primera edición en el corsódromo inaugurado este año» cerró el Presidente Municipal de San José de Feliciano.

