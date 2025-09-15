Un nuevo operativo de donación de órganos y tejidos se realizó en Concordia

Dos personas en lista de espera se beneficiarán con trasplantes a partir de un nuevo procedimiento de donación de órganos y tejidos que se concretó este domingo en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Este es el segundo operativo que se lleva a cabo en dicho nosocomio en lo que va de 2025.

En lo que va del año, ya se realizaron 59 procedimientos en la provincia. En esta oportunidad, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) destacó la experiencia y el compromiso de la Unidad Coordinadora de Trasplante y de todo el personal del hospital que acompañó el proceso de donación.

El gesto solidario de otra familia entrerriana, que respetó la voluntad de la persona fallecida, permitirá mejorar la calidad de vida de los dos receptores. En nombre de las personas trasplantadas y sus familias, el Ministerio de Salud provincial agradeció la decisión, que a pesar del profundo dolor, pudo dar una nueva oportunidad de vida.

Se resalta, además, el compromiso de todo el personal sanitario y de los entrerrianos con la donación, un acto de profunda solidaridad.

