Este lunes venció la cuarta cuota del Impuesto Automotor

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes que pueden consultar la agenda de vencimientos en www.ater.gob.ar para organizar sus pagos con anticipación y evitar recargos. Las boletas se emiten exclusivamente en formato digital y están disponibles en el mismo sitio.

Impuesto a los Automotores – Cuota cuatro

– Último dígito verificador 0 a 4: Lunes 15/09

– Último dígito verificador 5 a 9: Martes 16/09

Cinco cuotas, mismo monto anual (sin recargo)

El Impuesto Automotor 2025 se abona en cinco cuotas para facilitar el cumplimiento. Esta modalidad no implica recargo ni incremento del impuesto: el monto total se mantiene igual, distribuido en más cuotas para permitir una mejor organización de pagos y un cumplimiento más accesible de las obligaciones.

Conforme a la Reforma Tributaria, un porcentaje del Impuesto Automotor – según la valuación del vehículo – se destina al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial de la Provincia. Este fondo financia obras de construcción, mantenimiento y mejoras de rutas y caminos. No hay un impuesto nuevo ni recargos, el contribuyente no tiene que pagar más por este concepto, lo que establece la normativa actual es la asignación específica de este componente del tributo.

Más digital, más fácil

ATER recuerda que desde agosto la emisión de las boletas es exclusivamente digital, en línea con el proceso de modernización y digitalización de los servicios del Gobierno de Entre Ríos. Por este motivo, se reitera a los contribuyentes la necesidad y relevancia de adherir a la Boleta Digital. Este trámite, simple y práctico, puede realizarse en la web de ATER: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp

Cómo acceder y pagar boletas de ATER

– Correo electrónico: Quienes adhieren a Boleta Digital la reciben directamente en su casilla.

– Consulta y descarga online: La boleta puede consultarse, descargarse o imprimirse en cualquier momento desde www.ater.gob.ar. También se puede consultar la deuda a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal en la web oficial de ARCA.

– Pago presencial solamente con el DNI: Presentando DNI, número de partida o dominio, o CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.

– Pago online: A través de PlusPagos.com y su aplicación, Home Banking (Red Link y Banelco) utilizando el código electrónico de pago o VEP/VPA/VCD generados desde los servicios online de ATER y ARCA.

– Pago con QR: Desde el Botón de Pago en el portal www.ater.gob.ar se puede acceder al Estado de Deuda y pagar con QR desde cualquier billetera virtual.

– Débito automático: Permite adherir al débito automático del impuesto desde una cuenta bancaria o tarjeta de crédito en la fecha de vencimiento.

– Cajeros automáticos: A través de todos los cajeros automáticos habilitados.

Consultas y asistencia

– Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13)

– Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar

– Sitio web: www.ater.gob.ar

