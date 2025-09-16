Tres hombres fueron aprehendidos por robo en zona del ejido Colón

Este lunes, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón tomó intervención a raíz de un alerta recibido, que daba cuenta de la presencia de varios individuos merodeando en actitud sospechosa en las inmediaciones de un predio ubicado en el ejido de Colón, intentando esconder un envase de gas.

Al arribar al lugar, los efectivos se interiorizaron de lo acontecido y de inmediato se desplegó un operativo de búsqueda por la zona, logrando interceptar a los mencionados hombres en cercanías de avenida San Martín y Díaz Vélez, de esta ciudad.

Posteriormente, ya en sede policial, se tomó conocimiento de una denuncia radicada por un ciudadano, quien manifestó la sustracción de un elemento coincidente con el hallado.

En virtud de lo dispuesto por la Unidad Fiscal de Colón, se procedió al formal secuestro del envase de gas y a la aprehensión de tres individuos, de 25, 27 y 29 años de edad, todos con domicilio en esta localidad. Asimismo, se labraron las actuaciones de rigor, continuando con las diligencias pertinentes.

