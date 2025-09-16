Nuevo aniversario del CIC “Aurora Amable Santini” de Barrio El Brillante— 16/09/2025 Comentarios desactivados en Nuevo aniversario del CIC “Aurora Amable Santini” de Barrio El Brillante 1
El CIC de El Brillante, inaugurado el 16 de septiembre de 2019, celebra un nuevo aniversario y lo hace con una amplia propuesta de actividades y servicios a disposición de la comunidad.
Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) son espacios de integración vecinal e inclusión social que enfocan su trabajo en las particularidades de cada barrio. Su principal objetivo es el reencuentro y la reorganización de la comunidad en base al interés común.
El espacio se encuentra dividido en dos alas principales ademas de los espacios de uso común y el patio. En una de las alas funcionan las actividades relacionadas a Desarrollo Comunitario y en la otra, el Centro de Atención Primaria de la Salud.
Entre las múltiples propuestas que allí se desarrollan se destacan:
*Desarrollo Comunitario
*Apoyo Escolar
*Talleres del Área Personas Mayores (gimnasia, canto, arte y reciclado).
*Educación Jóvenes y Adultos
*Coro Provincial
*Talleres Área de Niñez (reciclado, arte terapia, ritmos latinos).
*Escuela de Oficios (Modisto, Estampador Gráfico).
*Espacio de Atención Sedronar.
*Espacio Destejer Masculinidades.
*Taller de Crianza, Encuentro de Mujeres.
*Taller de Percusión.
*Taller de MaPaternida con el espacio TraMA.
Además, funcionan el Comedor Comunitario, la asesoría de ANSES, la atención veterinaria y todas las prestaciones que brinda el Centro de Atención Primaria de la Salud.
Horarios de atención:
Oficinas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.
Consultas: 3447-438370 (mesa de entrada).
Dirección: Uranga y Supremo Entrerriano – El Brillante.
Centro de Salud: lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas.
Consultas: 3447-438374.
