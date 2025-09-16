San José celebró la 4° edición del Encuentro de Teatro para Personas Adultas Mayores

Este fin de semana se desarrolló en la Casa del Bicentenario una nueva edición de Mayores a Escena, una propuesta artística y comunitaria que ya se ha consolidado como un espacio de expresión, creatividad y encuentro.

La iniciativa es organizada cada año por el grupo del Taller de Teatro “Sueños Mayores” de San José, junto al equipo de la Coordinación de Cultura, y cuenta con el acompañamiento del área municipal de Personas Adultas Mayores.

Durante las jornadas de presentaciones, los y las participantes provenientes de diferentes puntos de la provincia y además de Buenos Aires, compartieron obras teatrales que reflejaron el talento y sensibilidad artística de las personas mayores.

Este encuentro se enmarca en el trabajo que la Municipalidad de San José viene desarrollando para fortalecer las actividades culturales inclusivas, apostando a la participación activa de las personas adultas mayores en la vida social y comunitaria.

