Detención de un individuo requerido por la Justicia en Colón

En horas del mediodía de este martes, aproximadamente a las 13 horas, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón, que se encontraba efectuando recorridas preventivas de control y seguridad en inmediaciones de calle Piamonte al 170 de esta ciudad, procedió a la identificación de un ciudadano de 29 años de edad.

Tras la correspondiente verificación de sus datos personales, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente, emanado por el Juzgado de Garantías de Colón, en el marco de una investigación judicial en curso vinculada al supuesto delito de robo.

Ante tal situación, los funcionarios actuantes procedieron a la aprehensión inmediata del sujeto, comunicando de forma inmediata lo sucedido a la Unidad Fiscal de Colón.

Por disposición de la magistratura interviniente, el joven fue trasladado hasta la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes, continuándose con las actuaciones de rigor.

