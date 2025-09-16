Nuevo acuerdo en paritarias y avances en la construcción del Salón Gremial en Feliciano

Este martes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, en acuerdo con representantes de los trabajadores y trabajadoras municipales, estableció un aumento del 2,5% para todos los empleados de planta permanente y de un 5% para los trabajadores temporarios.

De esta manera se logra un aumento acumulado del 28 % en lo que va del año, superando en 9 puntos a la inflación oficial.

«Pese a la brutal caída de la recaudación y de la coparticipación, haremos todos los esfuerzos necesarios para poder cumplir con nuestros trabajadores», afirmó al respecto Arévalo.

Explicando asimismo que «establecimos cronograma de cooperación con materiales y mano de obra para el salón del Gremio Municipal que esta muy cerca de finalizarse».

«En el tramo final de la reunión delineamos las actividades concernientes a los juegos previos al día del empleado Municipal y un nuevo formato de la Fiesta del Empleado Municipal, que a partir de las 3 AM se abrirá con costo de entrada, al público en general», finalizó el Presidente Municipal de San José de Feliciano.

