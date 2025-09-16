ATER recuerda a los contribuyentes su responsabilidad de informar la compra o transferencia de vehículos

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda que la notificación de toda compra, inscripción inicial o transferencia de vehículos es una obligación del propietario y un requisito para la correcta emisión de la boleta del Impuesto Automotor. Cumplir con este requisito permite vincular el dominio al titular, evitar intereses por mora y facilitar el acceso a los servicios en línea.

Este recordatorio es importante debido a los cambios implementados a nivel nacional. La remisión automática de información por parte de los Registros Seccionales ya no es obligatoria, lo que afecta la actualización de titulares en el padrón.

¿Quiénes deben realizar el trámite?

Contribuyentes que inscribieron un 0 km o transfirieron un vehículo en los últimos 90 días y cuya boleta no está disponible en el sitio web de ATER.

Propietarios que no informaron la compra o transferencia y necesitan regularizar la situación.

¿Cómo realizar la gestión?

La forma más rápida es enviar un correo electrónico a consultas@ater.gob.ar. En el correo, se debe incluir:

Asunto: Actualización de titularidad / dominio.

Cuerpo del mensaje: Dominio/patente, CUIT/CUIL del titular, fecha de inscripción o transferencia y teléfono de contacto.

Es indispensable adjuntar el PDF original del trámite, remitido por el Registro Seccional. Por razones de integridad documental, no se aceptan fotos, capturas ni escaneos.

Con esta documentación, ATER gestiona la actualización de la titularidad y habilita la boleta para su descarga y pago. Aquellos que no dispongan de acceso a medios digitales pueden realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de ATER.

