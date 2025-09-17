Se conoció el jurado de Tinta Freak, el Concurso de Cuento Breve de la Feria Popular del Libro de San José

Cinco miradas distintas, unidas por la pasión por la lectura y la escritura, estarán a cargo de evaluar las obras participantes. Con su experiencia y diversidad, este jurado de tendrá la tarea de reconocer y elegir los cuentos ganadores de la primera edición.

Quiénes leerán las historias

Nora Zorzoli

Periodista y editora en Revista y Editorial Relieves. Coautora de la saga El Prisma y de la novela de terror Descrucifixión. Con más de dos décadas de trayectoria en el periodismo cultural y la escritura, ha llevado sus libros y charlas a ferias de Argentina, el Mercosur y Europa.

Daniel Alcides Creppy

Bibliotecario de profesión, con una vida dedicada a los libros y al contacto cotidiano con lectores de todas las edades.

Graciela Rodríguez

Docente jubilada y actual referente de Educación en la Municipalidad de San José. Desde siempre impulsó la escritura como herramienta de creatividad, motivando a sus estudiantes a expresarse a través de poesías, canciones y relatos.

Pamela Medina

Abogada, escritora y librera. Autora de tres novelas publicadas, entre ellas Mientras nos quede un latido (2024). Ha coordinado talleres de escritura creativa, clubes de lectura y encuentros literarios en San José.

Andrés Cornejo Soria

Editor y librero de Colón, director de Editorial y Librería Birkat Elohym. Ha editado 11 títulos que se suman a los más de 270 títulos que posee el catálogo de la editorial y participa activamente en ferias del libro de la región. Apasionado de los clásicos de culto, la distopía y el realismo.

Hasta el domingo 21 de septiembre inclusive es posible postular los Cuentos Breves de Misterio, Terror o Fantasía al concurso.

Las bases y condiciones se encuentran disponibles en las redes sociales de Cultura San José.

