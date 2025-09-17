Home / slider / Se conoció el jurado de Tinta Freak, el Concurso de Cuento Breve de la Feria Popular del Libro de San José

Se conoció el jurado de Tinta Freak, el Concurso de Cuento Breve de la Feria Popular del Libro de San José

17/09/2025

Cinco miradas distintas, unidas por la pasión por la lectura y la escritura, estarán a cargo de evaluar las obras participantes. Con su experiencia y diversidad, este jurado de tendrá la tarea de reconocer y elegir los cuentos ganadores de la primera edición.

Quiénes leerán las historias

Nora Zorzoli

Periodista y editora en Revista y Editorial Relieves. Coautora de la saga El Prisma y de la novela de terror Descrucifixión. Con más de dos décadas de trayectoria en el periodismo cultural y la escritura, ha llevado sus libros y charlas a ferias de Argentina, el Mercosur y Europa.

Daniel Alcides Creppy

Bibliotecario de profesión, con una vida dedicada a los libros y al contacto cotidiano con lectores de todas las edades.

Graciela Rodríguez

Docente jubilada y actual referente de Educación en la Municipalidad de San José. Desde siempre impulsó la escritura como herramienta de creatividad, motivando a sus estudiantes a expresarse a través de poesías, canciones y relatos.

Pamela Medina

Abogada, escritora y librera. Autora de tres novelas publicadas, entre ellas Mientras nos quede un latido (2024). Ha coordinado talleres de escritura creativa, clubes de lectura y encuentros literarios en San José.

Andrés Cornejo Soria

Editor y librero de Colón, director de Editorial y Librería Birkat Elohym. Ha editado 11 títulos que se suman a los más de 270 títulos que posee el catálogo de la editorial y participa activamente en ferias del libro de la región. Apasionado de los clásicos de culto, la distopía y el realismo.

Hasta el domingo 21 de septiembre inclusive es posible postular los Cuentos Breves de Misterio, Terror o Fantasía al concurso.

Las bases y condiciones se encuentran disponibles en las redes sociales de Cultura San José.

