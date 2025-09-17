San José celebró el Día del Jubilado y la Jubilada

Este miércoles 17 de septiembre se celebró en el Predio Multieventos de San José el Día del Jubilado y la Jubilada, una fecha que recuerda la sanción de la primera Ley de Jubilación en el país, de la cual este sábado se cumplen 121 años. La conmemoración busca visibilizar las problemáticas que atraviesan las personas mayores y promover una vejez con mayor calidad de vida.

El festival estuvo encabezado por el intendente Gustavo Bastian, la viceintendenta Mirta Pérez, el responsable del Área de Adultos Mayores Alberto Auban, junto a talleristas, funcionarios y concejales. Al comenzar el encuentro, el intendente entregó un aporte no remunerativo a cada uno de los centros de jubilados de la ciudad. En sus palabras, destacó la importancia de los espacios como el Área de Adultos Mayores y los centros de jubilados para fomentar la socialización y el disfrute colectivo en esta etapa de la vida.

Luego, alumnas del taller de reciclado entregaron un presente al intendente y a la viceintendenta.

La jornada incluyó música, lectura, baile, juegos de mesa, actividades lúdicas, un espacio para la práctica de arquería y la tradicional elección de la soberana y el soberano 2025. Para finalizar, los presentes compartieron un almuerzo.

