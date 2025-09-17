Obras viales, viviendas y conectividad escolar fueron los temas de la reunión de gabinete provincial

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno. Se abordaron temas vinculados al desarrollo y bienestar de la provincia, como la finalización de obras de viviendas y rutas provinciales, además de mejoras en la conectividad escolar.

El encuentro contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, y el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, entre otros ministros y secretarios.

Al término de la reunión, Donda señaló que todos presentaron los avances en sus carteras y, en su caso, informó sobre obras viales concluidas y en ejecución. «Este año finalizamos obras como el acceso al Túnel y Larroque, que pudimos continuar con un gran esfuerzo económico de la provincia», destacó.

En esa línea, precisó que ya han finalizado siete obras y detalló: «El acceso a Pueblo Brugo todo lo que es para tránsito pesado se está terminando, la ruta A03 que es el acceso a Hernandarias, la obra original está terminada y estamos trabajando una ampliación en el bacheo. También una obra que terminamos en la ciudad de San Benito, en Larroque, una vinculación entre San Rafael y Santa Rosa -en la zona de Crespo-, y en Santa Ana se terminaron 13 cuadras que faltaban de pavimento».

Luego, el funcionario comentó que actualmente se está avanzando con obras del Grupo I. «La semana que viene seguramente se comienza a trabajar en ruta 11. Van a comenzar en la zona de Valle María viniendo hacia la ciudad de Paraná, todo ese sector», precisó, y remarcó que esa «es una obra del Grupo I que vincula a más de 460 kilómetros con bacheo y con demarcación».

Y continuó: «Otras obras en las que se está trabajando, son la ruta 32 de vinculación de Hasemkamp con la ruta 12 -pasando en Crespo básicamente-, y la ruta 131. También en la ruta 10 -vinculación de la ruta 12 con María Grande-, la A03 que está en etapa final, la ruta 20, lo que es ruta 14 hacía la ciudad de Gualeguaychú. También en la ruta 39, que va desde la vinculación de ruta 6 y 12 hasta Concepción del Uruguay».

En la oportunidad, Donda resaltó que en este momento la provincia tiene «alrededor de 600 kilómetros intervenidos por empresas que están a cargo de las obras de reparación y recuperación con bacheo profundo».

Por último, señaló que durante el encuentro también se analizaron obras próximas a iniciarse y se evaluaron alternativas de financiamiento internacional para otros proyectos. «Estamos trabajando en la búsqueda de recursos externos para sostener proyectos de gran envergadura que exceden la capacidad económica de la provincia», concluyó.

