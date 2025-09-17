Intervención policial por hecho de violencia de género en San José

En horas de la noche de este miércoles, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón debió intervenir a raíz de llamados telefónicos que alertaban sobre una presunta situación de violencia que se desarrollaba en la vía pública, específicamente en inmediaciones de calles Brouchoud e Ituzaingó, en la ciudad de San José.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales advirtieron que una mujer lograba alejarse de un sujeto, quien al percatarse de la presencia del móvil policial intentó darse a la fuga. Ante ello, los uniformados procedieron a su interceptación, situación que derivó en un breve forcejeo, logrando finalmente la aprehensión del individuo, de 19 años de edad.

Posteriormente se constató que el joven en cuestión poseía medidas cautelares vigentes, dictaminadas oportunamente por el Juzgado de Paz de San José, las cuales habrían sido incumplidas en el presente episodio.

Con conocimiento inmediato de la Unidad Fiscal de Colón, el ciudadano fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado y supeditado a una causa judicial por los presuntos delitos de desobediencia judicial y resistencia a la autoridad.

