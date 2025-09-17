Aprehensión en Colón por incumplimiento de mandamiento judicial en causa de violencia familiar

En horas de la noche de este martes, personal policial de facción en la terminal de ómnibus de la ciudad de Colón tomó conocimiento sobre un posible caso de desobediencia a una orden judicial, situación que motivó la inmediata intervención de una patrulla en un domicilio ubicado en calle Rocamora al 600.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron el flagrante quebrantamiento de una disposición judicial emanada por el Juzgado de Familia de Colón, la cual establecía una prohibición de acercamiento de un individuo hacia su madre, en el marco de una causa vinculada a violencia familiar.

Ante esta circunstancia y en comunicación con la Unidad Fiscal de Colón, se procedió a la aprehensión del sujeto, quien fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado y supeditado a la causa en trámite.

