Remodelación y puesta en valor de la Biblioteca Popular en Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a Anabella Ferreras, Secretaria de Gobierno Municipal, recorrió las tareas de obra de modernización de la biblioteca.

«La remodelación incluye la ampliación de espacios y en este momentos estamos colocando aberturas», puntualizó Arévalo al respecto.

Enfatizando que «en las próximas semanas, se agregará nuevo mobiliario para el guardado de libros y colocarán los que ya han sido restaurados».

«La obra demandará una erogación de más de 30 millones de pesos y se hará íntegramente con mano de obra municipal y fondos propios», cerró el Presidente Municipal de San José de Feliciano.

