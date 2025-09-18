Remodelación y puesta en valor de la Biblioteca Popular en Feliciano— 18/09/2025 Comentarios desactivados en Remodelación y puesta en valor de la Biblioteca Popular en Feliciano 2
El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a Anabella Ferreras, Secretaria de Gobierno Municipal, recorrió las tareas de obra de modernización de la biblioteca.
«La remodelación incluye la ampliación de espacios y en este momentos estamos colocando aberturas», puntualizó Arévalo al respecto.
Enfatizando que «en las próximas semanas, se agregará nuevo mobiliario para el guardado de libros y colocarán los que ya han sido restaurados».
«La obra demandará una erogación de más de 30 millones de pesos y se hará íntegramente con mano de obra municipal y fondos propios», cerró el Presidente Municipal de San José de Feliciano.
