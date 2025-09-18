San José apuesta al futuro del turismo

Este martes por la tarde, en la Casa del Bicentenario, San José volvió a dar un paso adelante en la profesionalización del sector turístico con la capacitación “Conecta Turistas: Turismo inteligente, comunicación estratégica y transformación digital”, dictada por Alfredo “Fredy” Perotti.

Más de 30 participantes se reunieron para incorporar nuevas herramientas en marketing digital, storytelling turístico, inteligencia artificial y métricas claves, con el objetivo de impulsar la competitividad, la innovación y el crecimiento del turismo local.

Esta instancia formativa se enmarca en el programa Formar Turismo, impulsado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Humano de San José, que tiene como propósito acompañar a prestadores, estudiantes y a toda la comunidad vinculada al turismo con propuestas de calidad, generando oportunidades concretas para fortalecer el destino y consolidar a San José como un lugar cada vez más elegido.

El próximo martes se realizará la capacitación: Ambientación y Diseño de emprendimientos turísticos.

Las inscripciones son gratuitas y se puede utilizar este enlace: https://forms.gle/FKu9AbsbzM6rnhLd9

