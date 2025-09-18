Cambio de luminarias en el Polideportivo Municipal San José

Con recursos municipales se realiza el cambio de luminarias, incorporando proyectores LED de alto rendimiento que no solo iluminan de manera más eficiente y segura, sino que también contribuyen al ahorro y uso responsable de la energía eléctrica.

Esta renovación abarca la cancha de rugby, la pista de atletismo, la cancha de fútbol y la cancha de hockey, iluminando todo el predio y garantizando el buen uso del espacio común.

«El deporte es inclusión, encuentro y crecimiento. Por eso seguimos trabajando para que San José cuente con infraestructura deportiva de primer nivel, al servicio de toda la comunidad. Y vamos a seguir invirtiendo en infraestructura para la mejora de todas las disciplinas deportivas que nos representan y nos unen», manifiestan desde el Municipio sanjosesino.

