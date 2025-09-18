Entre Ríos se consolida como sede del Rally Argentino

La Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, presentó la octava fecha del Rally Argentino, que se disputará el 3, 4 y 5 de octubre en Diamante y Valle María.

Será la primera vez que la competencia nacional se realiza en esta zona de la provincia, con un gran movimiento deportivo y turístico, fruto del esfuerzo conjunto entre el gobierno entrerriano, las intendencias y la organización de la categoría.

En la presentación del evento, se destacó el trabajo articulado entre el gobierno provincial, los municipios anfitriones y la organización de la categoría, que permitieron consolidar a Entre Ríos como sede.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, afirmó que «poder traer a Diamante y Valle María una competencia de altísimo nivel es un orgullo y una oportunidad para toda la región»; y agradeció al gobernador Rogelio Frigerio y al secretario general Mauricio Colello por el respaldo permanente.

El recorrido ofrecerá un trazado inédito en el calendario, con las tradicionales lomadas entrerrianas, curvas ocultas, subidas y bajadas, además de tramos veloces que prometen un espectáculo atractivo. Con 12 pruebas especiales y más de 140 kilómetros cronometrados, se trata de una de las fechas más compactas del campeonato.

Uranga destacó además que «no solo se trata de un espectáculo único, sino que será gratuito para toda la gente», e invitó a las familias a acercarse durante el fin de semana.

La logística tendrá como centro al Camping Municipal Valle de la Ensenada, en Diamante, donde funcionará el parque de asistencia. Allí y en cada tramo se trabaja intensamente para garantizar la organización. El intendente de Diamante, Ezio Gieco, expresó que «para ciudades como las nuestras tener un evento de estas características deja una marca muy importante en lo deportivo y en lo turístico».

Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, también resaltó el trabajo conjunto: «Es un orgullo y una gran responsabilidad que asumimos convencidos de que será beneficioso para nuestra zona y para toda la provincia». Recordó además que la experiencia previa con el Rally Entrerriano animó a la localidad a sumarse a esta organización.

El Rally Argentino es una de las categorías más federales del país y reúne tripulaciones de distintas provincias. La expectativa es alta porque en esta fecha podrían definirse campeonatos en varias clases. El presidente de la Asociación Civil Rally Argentino, Fernando Scarlatta, aseguró que «es la primera vez que el Rally Argentino desembarca en Diamante y Valle María y es probable que se definan campeonatos en esta competencia».

Scarlatta también puso en valor el respaldo de las autoridades provinciales «por acompañar esta fecha y respaldar de manera concreta el esfuerzo que realizan los municipios junto a la categoría».

El dirigente agregó que se espera la participación de unas 40 tripulaciones y que la entrada será libre y gratuita en todos los sectores. «Este tipo de trazados veloces hace que las tripulaciones se exijan al máximo y brindará un espectáculo muy interesante. Será una fiesta única para toda la familia», remarcó.

Del lanzamiento también participaron el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y el coordinador del diseño de la carrera, Javier Tofay, quienes resaltaron la importancia de la organización y el trabajo en equipo para garantizar un espectáculo deportivo de nivel nacional.

