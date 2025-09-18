Lanzaron la nueva cartelera del Domo de MiradorTec: funciones, horarios y contenidos

El Gobierno de Entre Ríos presentó la nueva cartelera del Domo Inmersivo del Mirador TEC, un espacio único en la región que combina ciencia, tecnología, arte y educación a través de experiencias audiovisuales 360°.

La iniciativa busca fortalecer la propuesta educativa y cultural de la provincia con actividades abiertas y gratuitas para escuelas, adultos mayores, organizaciones sociales y público en general.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que este relanzamiento incorpora un cambio de modalidad: «Además de las cápsulas inmersivas, de unos 30 minutos de duración, se dictarán talleres y clases posteriores, lo que convierte al domo en una verdadera aula para el aprendizaje».

«Introducir la tecnología en la educación de nuestros chicos es también construir puentes y darles herramientas para afrontar los desafíos de los tiempos que corren», agregó Colello.

Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, explicó que «de lunes a viernes se desarrollarán funciones educativas para escuelas y público general; mientras que los lunes por la tarde participarán adultos mayores; los miércoles se abrirá el espacio a ONGs, clubes y grupos sociales; y los viernes habrá presentaciones culturales junto a la Uader».

La nueva programación incluye propuestas inmersivas como «Recorrido por el Universo», «Misterios de tu cerebro», «Dinosaurios», «El Sol», «Nuestra estrella en el cosmos», «Aventura submarina»; y «De la Tierra al Universo». Cada función está diseñada para estimular la curiosidad y acercar la ciencia de forma dinámica e inclusiva.

La presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, subrayó que «este atractivo es un gran gancho para los chicos y debe estar vinculado a los contenidos del aula. Tiene que ver con cómo a través de la tecnología los estudiantes cada vez puedan aprender más y mejor».

En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Carlos Cuenca, remarcó que la articulación con la universidad permitirá integrar programas de extensión, materias y tesis de grado, ampliando las posibilidades de uso académico y cultural del espacio.

Agenda e inscripciones

La cartelera completa y las entradas gratuitas se pueden consultar a través de la página web del Mirador TEC: https://inmersivo.miradortec.net.ar/

El Domo Inmersivo cuenta con capacidad para 110 personas y está ubicado en el campus donde se construye el primer parque tecnológico de Entre Ríos. Con su relanzamiento, se consolida como un espacio de referencia para la educación, la innovación y la cultura en la provincia.

www.discofm.com.ar