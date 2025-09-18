La provincia y Unicef fortalecen acciones conjuntas para potenciar en materia de desarrollo infantil

Autoridades del Ministerio de Salud de Entre Ríos y Unicef mantuvieron una nueva instancia de trabajo en la que se abordaron líneas de acción a profundizar en materia de desarrollo infantil. Entre Ríos es una de las provincias en las que el organismo está contribuyendo al fortalecimiento de la gestión de políticas territoriales.

Equipos técnicos de la Dirección Materno Infanto Juvenil (Dsmij) dependiente de la Dirección General de Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal de la cartera entrerriana mantuvieron un encuentro con especialistas en Desarrollo Infantil Temprano de Unicef Argentina, con quienes analizaron las estrategias que se están implementando en este campo a nivel provincial.

Durante el encuentro el director de CONE junto a la directora de Dsmij, Paulo Capotosti y Georgina López respectivamente, así como el equipo técnico brindaron un detallado informe sobre las acciones en materia de desarrollo infantil que incluyen desde instancias de capacitación a la conformación de equipos regionales para la atención integral de la niñez, la integración de especialistas para la realización de pesquisas, la gestión de espacios amigos de la lactancia así como la promoción del amamantamiento y otras estrategias asociadas al cuidado de la primera infancia.

«Entendemos que el Desarrollo Infantil se refiere al proceso continuo y progresivo de crecimiento que ocurre en los niños desde el momento de su gestación e incluso, en nuestra visión, promovemos la consulta pre-concepcional en el marco de un proceso con múltiples dimensiones», indicó López, y agregó: «Contar con la posibilidad de ampliar las capacidades de los equipos con asesoramiento de Unicef implica continuar materializando la importancia del abordaje intersectorial con corresponsabilidad de la primera infancia teniendo en cuenta que el cuidado permite transformar y potenciar el neurodesarrollo».

Por su parte el especialista en Primera Infancia y Salud de Unicef Argentina, Javier Quesada, precisó que estos encuentros buscan «fortalecer las políticas en las provincias sin imponer modelos preestablecidos, con el fin de que las acciones persistan en el tiempo dejando capacidad instalada, como una metodología de trabajo que comprende distintos aspectos ligados a Desarrollo Infantil». Por ello, junto a la experta en esta materia y Salud Perinatal, Flavia Raineri, presentaron el `Modelo de Acompañamiento Familiar´ con el que cuentan como estrategia asociada para potenciar las acciones territoriales que permitan el cambio de paradigma, una mirada en el entorno, la visibilización de la promoción y prevención de rezagos del desarrollo infantil y el empoderamiento de los agentes comunitarios a partir de un trabajo intersectorial, entre otros aspectos.

Del encuentro surgió que se comenzará a diseñar la estrategia provincial que contemple aspectos como las zonas a intensificar acciones, el recurso humano con el que se cuenta y la formación de los agentes que vayan a desarrollar las actividades, entre otros aspectos. Cabe citar que provincias como Mendoza, Salta y Jujuy están desarrollando iniciativas similares, en las que se contempla el entorno de trabajo como modalidad de acción donde resulta esencial el vínculo de confianza que se genera.

La jornada de trabajo incluyó la participación del director general de Enfermería, Martín Nani; el director de Estrategias Sanitarias, Gustavo Ramírez Ramírez; y el director del Centro de Salud Arturo Illia, Raúl Hengenreder. También la referente del Observatorio de Primera Infancia de la Vicegobernación, Gisela Iglesias, y la directora del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack.

