Arévalo se reunió con la Diputada Provincial Moreno

Durante la mañana de este viernes el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se reunió con la legisladora Nene Moreno, con quien dialogó sobre la situación política, social y económica que se está viviendo por estos tiempos.

Al respecto, Arévalo explicó que «nos preocupa muchísimo las políticas públicas nacionales y provinciales que no están llegando a la gente y los problemas que están teniendo para atender sus gastos personales, de alimentos y de salud.

«En un contexto tan complejo, no tenemos dudas en trabajar todos unidos para sostener a los vecinos y apoyar a quienes sí van a representar las políticas públicas, que en hechos concretos, van a defender a los entrerrianos», finalizó el Presidente Municipal de San José de Feliciano.

