Accidente de tránsito en Colón dejó dos personas lesionadas

En horas de la tarde de la este viernes, se registró un siniestro vial en inmediaciones de calle Bolívar y Conte Grand, de la ciudad de Colón.

Según las primeras averiguaciones, en el lugar colisionaron un automóvil Renault Megane, guiado por un joven de 17 años, y un automóvil Fiat Uno, conducido por una mujer de 30 años, quien viajaba acompañada por un hombre de 31 años y un menor de 5 años.

A raíz del impacto, la conductora del Fiat y el niño resultaron con lesiones, siendo trasladados al hospital local para su correcta atención.

www.discofm.com.ar