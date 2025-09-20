Aprehensión de un hombre por hurto en un local comercial de Colón

En horas de la mañana de este viernes, personal policial tomó conocimiento sobre un presunto ilícito ocurrido en un comercio ubicado en avenida Presidente Perón al 300, de la ciudad de Colón, donde momentos antes un individuo habría sustraído una botella de bebida alcohólica.

Con los datos aportados respecto de las características físicas y de vestimenta del sospechoso, los funcionarios iniciaron un rápido recorrido por la zona, logrando interceptar a un hombre de 29 años.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Colón, siendo supeditado a una causa por el supuesto delito de hurto en flagrancia.

