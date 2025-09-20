La provincia firmó convenios del programa Microcréditos para el impulso local en Concordia

El Ministerio de Desarrollo Humano concretó la firma de convenios con 14 gobiernos locales de la provincia para la ejecución del programa Microcréditos para el impulso local, que tiene como objetivo fortalecer la producción y ampliar las oportunidades de comercialización de los emprendedores.

El acto estuvo encabezado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, junto al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario deGestión Social, Pablo Omarini.

En esta oportunidad, firmaron los municipios y comunas de: Concordia, Chañar, Colonia Hocker, Gualeguaychú, Colón, San Salvador, Federal, San José, Chajarí, Ibicuy, Larroque, Ceibas, Ubajay y Pueblo Belgrano.

«Creemos en los entrerrianos, y este es un claro ejemplo de lo que significa apostar por ellos», enfatizó Berisso, y agregó: «Siempre decimos que en el camino de un emprendedor, que a veces puede ser áspero y otras veces hermoso, puede nacer una empresa. Por eso nuestra tarea es acompañar esas propuestas y fomentar su autonomía.»

«Con estos microcréditos se inyectan recursos en las localidades, se dinamizan las economías locales y se impulsa la autonomía de los emprendedores, que son los verdaderos protagonistas del desarrollo», cerró la Ministra.

Por su parte, el ministro Troncoso sostuvo: «Estamos reafirmando el compromiso del Gobierno de Entre Ríos de acompañar, a través de los municipios, a quienes producen, generan empleo y transforman sus comunidades. Agradecemos a los municipios y comunas, no solo por este programa puntual de microcréditos, sino por todo el trabajo conjunto con la provincia. Esta herramienta es un paso más para fortalecer la producción local y el desarrollo desde la propia comunidad».

En tanto, el intendente Francisco Azcué destacó que la acción responde a lo que propone el gobernador Rogelio Frigerio, «de trabajar conjuntamente, como en este caso, entre equipos técnicos de los municipios con la provincia para sacar adelante a las comunidades». Y resaltó la importancia de integración público-privado: «Creemos en un Estado presente, acompañando al sector privado. Los políticos no somos lo importante, sino que somos facilitadores y en el centro de la escena están los emprendedores, los empresarios, la sociedad civil y las instituciones intermedias».

Esta herramienta permitirá a emprendedores acceder a financiamiento destinado a reforzar el capital de trabajo, adquirir insumos, mejorar procesos y ampliar su productividad. El programa se implementa de manera rotativa, con un esquema de garantías flexibles, y se ejecuta en articulación con los municipios y comunas, quienes junto al Ministerio de Desarrollo Humano son los encargados de arbitrar las instancias de postulación y asignación de fondos en sus territorios.

www.discofm.com.ar