Motociclista resultó con lesiones leves tras accidente

En horas de la noche de este viernes, se registró un siniestro vial en inmediaciones de calle Alvear y Paysandú, de la ciudad de Colón.

De acuerdo datos preliminares, en el lugar colisionaron una motocicleta Corven Energy 110 cc, guiada por un individuo de 26 años, y un automóvil Chevrolet, el cual era conducido por un ciudadano de 35 años, domiciliado en la provincia de Buenos Aires, quien se desplazaba acompañado por un hombre de 28 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte debió ser trasladado en ambulancia al Hospital San Benjamín, donde fue examinado por profesionales médicos, quienes determinaron que presentaba lesiones de carácter leve.

www.discofm.com.ar