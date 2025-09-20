Entre Ríos entra en la recta final de la consulta pública del Plan de Respuesta al Cambio Climático

El Gobierno de Entre Ríos informa que la instancia de consulta pública para el Plan de Respuesta frente al Cambio Climático estará abierta hasta el próximo viernes 26 de septiembre. Se invita a todos los ciudadanos a participar y aportar su visión sobre las medidas de adaptación y mitigación propuestas.



Se trata de un instrumento de planificación provincial que se está desarrollando con el objetivo principal de establecer y actualizar las estrategias de la provincia para enfrentar los efectos del cambio climático, tanto a través de la mitigación (reducción de emisiones) como de la adaptación (preparación para los impactos que ya son inevitables). Se alinea con la Ley Nacional 27.520 y busca definir el diagnóstico climático provincial y las medidas prioritarias.



Esta consulta pública es una instancia para que los ciudadanos puedan aportar su visión y enriquecer la planificación de estas acciones.



Cualquier ciudadano entrerriano mayor de 16 años puede ser protagonista de esta instancia de reflexión y diseño, en un marco de estimulación y ampliación de las posibilidades de participación. El formulario en línea permite a la ciudadanía expresar su voz y aportar su mirada sobre las medidas previstas, sin ningún tipo de restricción o condicionamiento.



El formulario está disponible haciendo clic en el siguiente enlace: https://portal.entrerios.gov.ar/formularios/612

