Un motociclista lesionado y retención de un automóvil tras accidente en Colón

En horas de la mañana de este domingo, personal policial debió intervenir a raíz de un siniestro vial registrado en inmediaciones de calle Paysandú y avenida Presidente Perón, en la ciudad de Colón.

De acuerdo a los primeros informes, en el lugar colisionaron un automóvil Fiat Spazio, conducido por un hombre de 28 años, y una motocicleta Motomel Skua, también guiada por un ciudadano de 28 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones que motivaron su traslado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de Colón.

En lo que respecta al automóvil involucrado, se dio intervención a personal de Inspección Municipal, quienes procedieron a la retención de la unidad luego de que el test de alcoholemia practicado al conductor arrojara resultado positivo.

