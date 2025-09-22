Este martes y miércoles Entre Ríos con Vos estará en Colón y San José

El programa Entre Ríos con Vos, impulsado por el gobierno provincial para acercar trámites, servicios y programas a cada rincón del territorio, realizará su tercera parada en el departamento Colón.

Este martes 23 de septiembre estará brindado servicios en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Colón, de 10.30 a 17.



Mientras que el miércoles 24 estará en el Club Santa Rosa, de San José, de 10 a 16.



Este operativo móvil, organizado por la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, reúne en un mismo espacio a distintos organismos estatales para que los vecinos puedan gestionar trámites, recibir asesoramiento, acceder a programas y participar de actividades culturales, deportivas y recreativas.



Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran:



-Tramitación de DNI y pasaporte a través del Registro Civil Móvil.



-Capacitación Boleta Única Papel



-Talleres de reciclaje, cuidado ambiental y salud.



-Programas de apoyo a emprendedores, cooperativas y mutuales.



-Coordinación de Jóvenes y Adultos con toda la oferta de talleres y oficios.



-Actividades de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Deportes, con espectáculos y propuestas para toda la familia.



En la oportunidad participarán del operativo la Secretaría General de la Gobernación; el Ministerio de Gobierno y Trabajo; de Desarrollo Económico; de Desarrollo Humano; de Seguridad y Justicia; y de Salud; el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).



Cabe destacar que ER Con Vos continúa recorriendo departamentos de la provincia, con el objetivo de que el Estado esté presente de manera cercana, eficiente y federal en todo el territorio, respondiendo a las necesidades concretas de la ciudadanía.

www.discofm.com.ar