Interceptan a un vehículo tras maniobras indebidas

Durante la noche de este domingo, se tomó conocimiento de un hecho ocurrido en la intersección de las calles Mitre y Monteagudo, donde un vehículo oficial perteneciente a la Municipalidad de Colón, protagonizó un accidente de tránsito.

Según se informó, el incidente se produjo mientras dos inspectores municipales a bordo de una motocicleta realizaban el seguimiento a un automóvil que ejecutaba maniobras imprudentes en el centro de la ciudad. En un momento dado, varios ocupantes descendieron del automóvil, siendo finalmente interceptados por personal policial, en el cruce de las calles Monteagudo y Craviotto.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, tres individuos, de 52, 34 y 27 años y con domicilio en esta ciudad, fueron trasladados a dependencia policial para su correcta identificación.

