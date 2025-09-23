Arresto de sospechoso por robo simple en Colón

Este lunes, personal policial de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Colón, en cumplimiento de un mandamiento judicial emanado por el Juzgado de Garantías local, logró detener a un individuo por el delito de Robo Simple.

El operativo se desplegó tras recibir información sobre el Pedido de Detención que pesaba sobre el sospechoso, quien habría evadido la requisitoria judicial para apersonarse en los Tribunales. Tras diversas tareas investigativas, y el arduo trabajo del personal interviniente, se logró ubicar al individuo en la noche del lunes. Bajo las directrices de la Magistratura actuante, fue trasladado a Sede Policial, donde quedó alojado a disposición de la misma.

www.discofm.com.ar