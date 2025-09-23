Continúan las obras en el Centro Comunitario del Barrio Bernardino Pereyra de Feliciano— 23/09/2025 Comentarios desactivados en Continúan las obras en el Centro Comunitario del Barrio Bernardino Pereyra de Feliciano 2
Este martes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recorrió las tareas, junto a la arquitecta Morante, para ver los avances cada vez mas importantes, de la segunda etapa que ya esta en construcción.
Al respecto, Arévalo explicó que «con fondos propios, y con una inversión millonaria, ya podemos ver los avances de la estructura de techos, colocación de aberturas y otras importantes labores».
«Pese al grave contexto económico, seguimos haciendo todos los esfuerzos para no detener las obras planificadas», disparó finalmente el Presidente Municipal de San José de Feliciano.
