Continúan las obras en el Centro Comunitario del Barrio Bernardino Pereyra de Feliciano

Este martes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recorrió las tareas, junto a la arquitecta Morante, para ver los avances cada vez mas importantes, de la segunda etapa que ya esta en construcción.

Al respecto, Arévalo explicó que «con fondos propios, y con una inversión millonaria, ya podemos ver los avances de la estructura de techos, colocación de aberturas y otras importantes labores».

«Pese al grave contexto económico, seguimos haciendo todos los esfuerzos para no detener las obras planificadas», disparó finalmente el Presidente Municipal de San José de Feliciano.

