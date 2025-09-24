De esto sí se habla: Capacitación para referentes deportivos

En el marco del programa San José Te Cuida, se desarrolló el segundo encuentro del Espacio de Formación Comunitaria para la Prevención del Suicidio, orientado en esta ocasión a referentes deportivos locales, dirigentes de clubes e instituciones deportivas, directores técnicos y personas vinculadas al ámbito deportivo en general.

La jornada se realizó en la Casa del Bicentenario, donde se compartieron herramientas para la detección temprana de situaciones de riesgo, estrategias de acompañamiento y modos de intervención adecuados en el contexto deportivo.

Asimismo, se analizaron estadísticas recientes vinculadas a la problemática y se generó un espacio de intercambio sobre el rol fundamental que cumplen los clubes e instituciones en la contención y cuidado de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

Al igual que en el primer encuentro, se entregará a los participantes material de lectura para profundizar en los contenidos abordados y fortalecer su tarea cotidiana en los distintos espacios deportivos de la ciudad.

