Motocicleta sustraída fue localizada y restituida a su propietaria

En horas de la tarde de este miércoles, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de Jefatura Departamental Colón, llevó adelante un procedimiento en relación con una denuncia realizada por el robo de una motocicleta, radicada por una ciudadana mayor de edad afincada en esta localidad.

Tras tareas investigativas, y análisis de cámaras de seguridad, se logró establecer un domicilio ubicado en inmediaciones de Calle Tucumán al 1000, donde acorde a los datos recabados podía hallarse el rodado interesado. Al hacerse presentes los efectivos policiales en el lugar, entrevistaron a una mujer de 36 años, quien informó que un joven de 17 años, familiar suyo, tenía en su poder una moto que había sido dejada en resguardo por otro menor de edad.

Verificado el rodado, siendo marca Corven Energy 110 cc, color blanco, se constató que correspondía al vehículo denunciado como sustraído. En consecuencia, se procedió a su formal secuestro, bajo las directrices de la Unidad Fiscal en turno, la cual ordenó la entrega del rodado a su propietaria y que se continuarán con las actuaciones de rigor.

www.discofm.com.ar