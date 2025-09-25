Nuevo encuentro de la Mesa Intersectorial “De esto sí se habla”

Prevención del suicidio y salud mental comunitaria. En la jornada de este jueves se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio, un espacio de articulación impulsado desde el Área de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de San José junto a distintas instituciones, profesionales y personas interesadas en acompañar procesos vinculados a la salud mental.

En esta oportunidad, el encuentro se llevó adelante en el Concejo Deliberante de San José y contó con la participación de referentes del ámbito de la salud, la educación, organizaciones sociales y personas comprometidas con el cuidado de la vida, generando un espacio de reflexión colectiva y construcción de saberes compartidos.

La Mesa Intersectorial “De esto sí se habla” continúa consolidándose como un espacio de encuentro, capacitación y sensibilización sobre temáticas de salud mental en nuestra comunidad.

