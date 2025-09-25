No se quemarán más ladrillos en Barrio El Cardal de Feliciano— 25/09/2025 Comentarios desactivados en No se quemarán más ladrillos en Barrio El Cardal de Feliciano 1
Gracias a gestiones llevadas a cabo por la viceintendente de San José de Feliciano, Marisa Leites, se ha llegado a un acuerdo con las ladrillerias, de manera de firmar convenios de compras para que los próximos ladrillos a quemar, recién se realicen en el nuevo espacio alejado, que el municipio está preparando, de acuerdo a lo autorizado el Concejo Deliberante.
Al respecto, Leites manifestó que «el clima imperante y la economía compleja, nos ha imposibilitado de avanzar mas rápido en el traslado de las ladrillerias cuyo derecho a trabajar colisiona con el derecho a la salud de los vecinos del barrio».
«Mas allá que las perforaciones para dotar de agua al predio y la limpieza y nivelación ya se ha iniciado, agradezco la predisposición de los vecinos, la paciencia y el trabajo mancomunado para solucionar un problema de décadas que se ha incrementado en los últimos años», cerró la viceintendente de San José de Feliciano.
