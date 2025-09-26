Frigerio resaltó en Concordia la importancia de impulsar la economía del conocimiento en la provincia

El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves en Concordia de ConerTech, una jornada de tecnología e innovación abierta a toda la comunidad que convocó a más de 4.000 jóvenes. El encuentro ofreció propuestas de aprendizaje, experiencias interactivas y talleres orientados a promover la economía del conocimiento.

El mandatario fue recibido en el Centro de Convenciones de Concordia, sede del evento, por el intendente local, Francisco Azcué, y estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza.



Tras recorrer los distintos estands, Frigerio aseguró que se trató de una propuesta «muy interesante para los 4.000 chicos y chicas que vinieron y aprovecharon esta muestra de innovación y tecnología».

Luego expresó su satisfacción al ver a tantos jóvenes participando de las diferentes propuestas: «Estoy muy conforme», señaló, y aseguró que «esto es lo que nos pusimos como norte, que nuestra provincia pase al siglo XXI, y eso debe ser de la mano de la innovación, la tecnología y la economía del conocimiento, de lo cual hoy tenemos aquí una muestra».

Por su parte, el intendente Azcué destacó que «el gobernador fue muy claro en que tenemos que trabajar de forma articulada, y eso es lo que venimos haciendo todos los días en todas las áreas. Muchas veces se visibiliza en eventos como este, con la participación del gobierno provincial y la municipalidad, pero el trabajo conjunto es constante». Además, valoró la importancia que el gobernador le asigna a Concordia, en este caso, con ConerTech, «una feria de altísimo nivel en innovación y tecnología», concluyó.

Participaron de la actividad también las presidentes del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese; y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) Clarisa Sack; la secretaria de Energía de la provincia, Noelia Zapata; y el presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Alejandro Daneri.

Sobre la jornada

El evento estuvo organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación Uader, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Modernización, y el municipio de Concordia.

La propuesta incluyó un torneo de esports con premios para los equipos ganadores, experiencias inmersivas con realidad virtual, aumentada y hologramas 3D, y talleres prácticos para distintas edades. Los participantes pudieron aprender desde la creación de videojuegos con Scratch y la programación de páginas web en HTML y CSS, hasta el diseño de ciudades inteligentes con kits electrónicos. También se ofrecieron charlas y masterclass con la modalidad de auriculares en off, que permitió a cada persona elegir los contenidos generando una experiencia personalizada de aprendizaje.

www.discofm.com.ar