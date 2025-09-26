San José inaugura la temporada con “El verano más largo de Entre Ríos” y presenta “Noches Termales”

El intendente Gustavo Bastian anunció que el próximo viernes 10 de octubre quedará inaugurada oficialmente la temporada de verano en San José, bajo el lema “El verano más largo de Entre Ríos”, que se reedita por segundo año consecutivo con una amplia agenda de actividades.

En conferencia de prensa con la participación de medios provinciales y locales, Gustavo Bastian estuvo acompañado por la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo; y los empresarios Raúl Marsó y Alejandro Orlacchio, propietarios de Las Camelias SRL y bizcochos El Rey, respectivamente.

El río Uruguay será escenario de diversas actividades durante el verano como el Motoencuentro, el Hot Rod, la competencia Aguas Abiertas, el Torneo de Pesca y la tradicional Fiesta Provincial del Campamentista son solo algunos de los eventos que formarán parte de una programación que se extenderá hasta Semana Santa 2026.

El acceso al Balneario seguirá siendo libre y gratuito para los residentes de San José. Durante octubre y noviembre, si las condiciones del río lo permiten, los servicios de playa funcionarán de viernes a domingo. Desde diciembre, en tanto, estarán disponibles todos los días.

Además en la conferencia, la Secretaría de Turismo presentó su nuevo programa “Noches Termales”, una experiencia única que combina bienestar, gastronomía y naturaleza bajo las estrellas. Todos los sábados de 20 a 00 horas en el Parque Termal San José. La noche inaugural será la del 11 de octubre con tres opciones, disponibles a través de agencias receptivas de la microrregión.

Desde el municipio destacaron que esta nueva temporada representa una oportunidad clave para seguir fortaleciendo el turismo receptivo como motor de la economía local, generando empleo, consumo turístico y el desarrollo de nuevos servicios.

www.discofm.com.ar