Diálogo Institucional, respetuoso y colaborativo

Durante la tarde de este viernes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una nueva reunión de trabajo con los Concejales de todas las bancadas políticas que integran el Honorable Concejo Deliberante.

Habiendo invitado a todos los concejales, este encuentro, sigue enmarcado en el compromiso con el diálogo, el respeto y la transparencia, y que forma parte de las reuniones periódicas que la Intendencia promueve para coordinar esfuerzos en beneficio de los vecinos.

Durante la jornada, se abordó una agenda amplia y constructiva que incluyó: ​Ordenanzas Aprobadas, ​Proyectos de Ordenanza a presentar y se delinearon las prioridades legislativas para las próximas semanas de acuerdo a la demandas Vecinales.

Los ediles compartieron las principales inquietudes y solicitudes que reciben de los vecinos en sus respectivas bancadas, lo que permite una respuesta más coordinada por parte del Ejecutivo.

Al respecto, Arévalo puntualizó que «La ciudadanía espera que sus representantes trabajen juntos. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Más allá de las naturales diferencias políticas, estas reuniones se desarrollan con un profundo respeto y cordialidad. Este es el espíritu que debe guiar a un Estado democrático: el diálogo constante y la colaboración para encontrar las mejores soluciones a los problemas de nuestra ciudad».

Este tipo de encuentros regulares reafirma la voluntad de la gestión municipal de construir un camino de gobernabilidad basado en el consenso y la responsabilidad institucional, poniendo siempre las necesidades de los vecinos en el centro de la agenda política.

