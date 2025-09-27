Frigerio reafirmó el apoyo al campo en la Expo Rural de Concepción del Uruguay

El gobernador Rogelio Frigerio visitó este sábado la Expo Rural de Concepción del Uruguay, un evento que combina tradición e innovación. El mandatario reafirmó el apoyo de su gestión al sector productivo y destacó el rol central del campo en el desarrollo, al mismo tiempo que informó el avance de obras de infraestructura claves para la ciudad y la provincia.

La muestra, que se desarrolla en el predio ubicado en el kilómetro 132 de la Autovía Artigas, cuenta con más de 100 stands, zonas de vehículos y test drive, puestos gastronómicos, música y capacitaciones. Frigerio participó del corte de cintas junto al intendente Eduardo Lauritto y el presidente de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, Agustín Fernández Bugna.

Al recorrer la exposición, el gobernador reafirmó el compromiso de su gestión con «el campo», el cual consideró «es el que nuevamente nos va a sacar adelante, como lo hizo siempre en la Argentina». Señaló que el gobierno provincial aprovecha cada oportunidad para brindar alivio fiscal al sector, citando como ejemplo la reciente baja de los ingresos brutos para el sector avícola.

En relación a las retenciones vinculadas al sector, el mandatario aseguró que la baja debe ser un proceso gradual «hasta la eliminación total», un camino que considera sostenible en el tiempo y con el que el que cree que el Gobierno nacional coincide. «Es poco creíble que de un día para el otro no existan retenciones con el esfuerzo fiscal que se está haciendo para llegar al equilibrio», señaló, y calificó a este impuesto, como «perjudicial para el que realmente labura en el campo».

Inversiones para la ciudad

Por otra parte, en referencia a las inversiones en infraestructura, Frigerio destacó el avance de obras fundamentales para Concepción del Uruguay. Mencionó entre otras la pavimentación de 54 cuadras en barrios de viviendas y confirmó que la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad se encuentra en marcha. Subrayó también el enorme esfuerzo que se realiza para dar respuestas en materia vial. «Ya intervenimos casi un tercio de las rutas de la provincia y el compromiso es intervenir el 100 por ciento», lo cual es una necesidad fundamental para que los productores puedan comercializar.

Reconocimiento y apoyo institucional

El intendente Eduardo Lauritto agradeció la presencia provincial y destacó la importancia del encuentro. Expresó su reconocimiento al gobernador por esta «octava visita a Concepción del Uruguay» en su tiempo de gestión. Asimismo, resaltó el empuje del presidente de la Sociedad Rural local para realizar la muestra, calificando estos esfuerzos como un «salto de calidad» y un «espacio de encuentro que todos queremos para la ciudad».

A su momento, el presidente de la Sociedad Rural local, Agustín Fernández Bugna, resaltó el vínculo con las autoridades, señalando que «nunca había venido un gobernador» al predio desde la década del ’70, lo cual considera un «muy buen síntoma» de apoyo. Agradeció al gobernador y al intendente por el apoyo para retomar la exposición, que no se realizaba desde hacía ocho años.

Acompañaron el acto la viceintendenta de Concepción del Uruguay, Rosanna Zitto; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

