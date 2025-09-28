Personal policial recuperó elemento sustraído

En horas de la tarde de este sábado, personal policial intervino en un hecho de hurto ocurrido en inmediaciones de calle Artigas al 500 de la ciudad de Colón, a raíz de la denuncia verbal de una ciudadana, quien manifestó la sustracción de efectos personales desde el interior de su vehículo.

A partir de la información recabada y las características aportadas sobre personas posiblemente vinculadas al hecho, se implementó un operativo en la zona que permitió individualizar a uno de los presuntos partícipes del ilícito, como así también localizar, dentro de una finca, una tablet mencionada como sustraída.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de Turno, se procedió al secuestro del bien recuperado y su posterior entrega a la damnificada, continuándose con las actuaciones de rigor.

