San José brilló en la Feria Internacional de Turismo de América Latina

Con muchísima energía, la Secretaría de Turismo de San José compartió lo mejor de nuestro destino: juegos, sorteos, degustaciones y hasta una playita para jugar al tejo que sorprendió a todos los visitantes.

«Gracias a cada persona que se acercó al stand. Nos llenó de alegría verlos disfrutar, participar y llevarse regalitos de Termas San José, Las Camelias, y los riquísimos Bizcochitos El Rey», manifiestan desde la secretaría.

San José se destacó con propuestas innovadoras, la calidez de su gente y la esencia de un destino que sigue creciendo y conquistando corazones.

